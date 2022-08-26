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Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Шендерович мешкає в Польщі
фото з відкритих джерел

Шендерович: «Вони вже пов'язані з Путіним кров'ю» 

Російський публіцист Віктор Шендерович, який виїхав із РФ у січні і наразі мешкає у Варшаві, не планує повертатися, поки в Росії не зміниться політичний устрій. Також у розмові з «Главкомом» він поділився думками, чим об'єднане оточення президента РФ Володимира Путіна  

«Там є різні люди. Є ті, яких колись вважали пристойними, на зразок міністра закордонних справ Лаврова, а є кінчені відморозки на кшталт секретаря Ради безпеки Патрушева на прізвисько «Коля-стакан». Але їх об'єднує тільки одне, що можна визначити фразою «Кігтик застряг – уся пташка пропала». Вони вже пов'язані з Путіним кров'ю. Тепер вони всі спільники. «Туга в очах» Наришкіна і Лаврова пов'язана саме з тим, що зіскочити не вдалося. Жоден з них уже не міг просто вийти і грюкнути дверима, бо чудово розумів, які будуть наслідки. Я вважаю, що папка з найважчим компроматом є на кожного з них», – розповів публіцист.

Щодо наближеного до Путіна російського бізнесмена і власника «Вагнера» Євгена Пригожина, то за словами Шендеровича, він – карний злочинець і вбивця.  

«Кримінальна практика Пригожина у минулому та нинішньому – цілком встановлений факт. Але зараз справа вже навіть не в Пригожині, а в тому, що за нинішніх воєнних часів я вже наговорив на кілька довічних ув'язнень», – повідомив співрозмовник «Главкома».

Пригожин входить до ближнього кола Путіна. Чому до цього кола входять майже виключно вбивці, карні злочинці та злодії – питання риторичне.  

«Я вважаю, що Путін довіряє Пригожину на тій простій підставі, що чудово розуміє його логіку. Пригожину невигідна смерть Путіна, тому він може дозволити, щоб той накривав йому стіл. Путін чудово розуміє, що поки він при владі – це гарантія життя на волі для Пригожина. Пригожина без Путіна не буде дуже швидко, причому живим», – каже Шендерович. 

Нагадаємо, днями власник «Вагнера» прокоментував чутки про перебування на Донбасі.

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Теги: росія путін

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