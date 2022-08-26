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Росія почала виводити з Криму частину бойової авіації – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія почала виводити з Криму частину бойової авіації – ЗМІ
Серед вивезених літаків – шість багатоцільових винищувачів Су-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31БМ
фото: pravda.com

Аеродром «Бельбек», розташований на заході Севастополя, досі залишається найважливішою базою повітряних сил Росії

Рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на секретний звіт НАТО, який опинився у розпорядженні видання.

За даними журналістів, російські військові вже передислокували десять винищувачів із Криму на аеродроми, розташовані на території Росії. Зокрема, серед літаків – шість багатоцільових винищувачів Су-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Як зазначають у НАТО, при цьому аеродром «Бельбек», розташований на заході Севастополя, досі залишається найважливішою базою повітряних сил Росії, забезпечуючи авіаційну підтримку російським військам на півдні України та у Чорному морі. Там досі перебувають близько 32 винищувачів, серед яких – Су-27, а також кілька Су-35С і МіГ-31БМ.

Водночас Росія збільшила кількість своїх тактичних ракет класу «земля – ​​повітря» у Криму, зазначається в публікації. Автори звіту вважають, що вони боротимуться з українськими безпілотниками.

Ті дії, до яких вдається Росія, є наслідками ударів по низці військових об’єктів на території Криму, за якими, ймовірно, стоїть українська сторона, йдеться у дописі.

17 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що після нещодавніх вибухів на кримських аеродромах російське військове командування перекидає літаки та гелікоптери вглиб окупованого півострова Крим та на територію РФ далі від лінії фронту.

Нагадаємо,  ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

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Теги: війна Крим окупація авіація росія

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