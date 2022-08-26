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Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною
Заборона на вильоти торкнулася 11 аеропортів
фото ілюстративне

Обмеження для аеропортів діятимуть до 4 вересня

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 4 вересня. Заборона пов'язана з військовими діями країни-окупанта проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Режим обмеження польотів у 11 аеропортах РФ продовжено до 4 вересня», – йдеться в повідомленні.

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, попри велику кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано. Ворог переважно імітував ракетні удари. Сумарно по областях справді було 190 повітряних тривог. Зафіксовано 200 вильотів ворожої авіації.

До слова, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: росія окупанти війна

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