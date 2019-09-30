Росія готує «кримський форум» у Стамбулі



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В анонсі заходу вказано, що він має на меті розвиток «турецько-кримсько-російських стосунків»

Посольство України в Туреччині викрило чергову провокацію РФ — спробу легітимізувати окупацію Криму, провівши в Стамбулі «Турецько-кримський економічний форум», попередило про нього МЗС Туреччини, поінформувало бізнес про нелегітимність участі в таких заходах.

Про це розповів посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Проведення цього заходу - це спроба приховати за красивими словами провокативні дії. Це чітка спроба російського окупанта легітимізувати окупацію Криму. Ми довели до відома турецької сторони нашу стурбованість і занепокоєння спланованим черговим провокативним заходом, т.з. окупаційної влади, спільно з місцевими маргіналами, які прикриваючись назвою «Економічний форумом у Стамбулі» намагаються провести захід із залученням якомога більшої аудиторії та місцевих мас-медіа», - сказав посол.

Дипломат повідомив, що посольство України в Туреччині перебуває в прямому контакті з МЗС Туреччини та місцевою владою з цього питання, зокрема було проведено відповідні зустрічі, направлено ноту до МЗС Туреччині, також звернення у центральні промислові, комерційні спілки, аби ті довели до відома в регіонах та попередили про неучасть в такого роду заходах.

«В МЗС Туреччини ми вчергове отримали чіткі запевнення, що турецька позиція тверда, незмінна, базується на підтримці територіальної цілісності, суверенітету України і невизнання окупації Криму. Таким чином, можемо говорити про відсутність офіційних турецьких чинників, відсутність висвітлення цієї події центральними мас-медіа в Туреччині», - додав Сибіга.

Він також розповів, що спроби такого характеру не поодинокі в Туреччині, й посольство систематично викриває подібні провокації.

«Це — не перший випадок. Ми фактично бачимо систематичні спроби організовувати подібні заходи з представниками окупаційної влади чи на території Туреччини, чи намагання запросити турецьку сторону до участі у відповідних заходах на окупованому півострові. Ці спроби ведуться постійно і ми це все відслідковуємо й реагуємо», - вказав дипломат.

Як стало відомо ЗМІ, «Турецько-кримський економічний форум» був запланований до проведення в Стамбулі 1 жовтня. Заявлений напрямок спілкування на форумі - розвиток співпраці Туреччини та Криму в різних сферах логістики, сільського господарства, туризму, будівництва та енергетики, можливості експорту, імпорту та інвестицій. Участь у форумі небезкоштовна. Вартість – 3 тисячі лір (близько 15 тисяч гривень – ред.) В анонсі заходу також вказано, що він має на меті розвиток «турецько-кримсько-російських стосунків» та створення нових можливостей для бізнесу.

Джерело: Укрінформ