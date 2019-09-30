У столиці Туреччини автобус протаранив зупинку, троє людей загинули



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Місце аварії заблокували для проїзду та проходу пішоходів, триває розслідування інциденту

Водій автобуса втратив керування транспортним засобом, - поліція

У столиці Туреччини Анкарі муніципальний автобус врізався в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинуло троє людей.

Про це поінформував губернатор провінції Анкара Васіп Шахін, повідомляє Укрінформ.

«Троє людей загинули, щонайменше троє отримали поранення в результаті виїзду пасажирського автобуса на тротуар та зіткнення з автобусною зупинкою, де на той момент перебували люди», - сказав губернатор столичного регіону.

Зазначається, що аварія сталася в столичному районі Мамак. Зараз на місці працює велика кількість рятувальників та поліції. Поранених відправили до лікарень.

Місце аварії заблокували для проїзду та проходу пішоходів. Триває розслідування інциденту.

За попередньою інформацією, водій автобуса втратив керування транспортним засобом.

Як повідомлялося, 29 вересня масштабна ДТП у Китаї: загинули 36 осіб, стільки ж постраждали.