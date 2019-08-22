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    У Кремлі підтвердили, що Київ і Москва ведуть переговори щодо обміну ув’язненими

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    У Кремлі підтвердили, що Київ і Москва ведуть переговори щодо обміну ув’язненими

    За деякими даними, обмін може відбутися у найближчі дні

    Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, у тому числі питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ. Про це в четвер, 22 серпня, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, у тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами», - сказав Пєсков журналістам.

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    Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав, що сторони контактують з цього питання.

    Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

    Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

    Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

    Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

    Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області. 

     

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