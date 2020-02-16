Президент Польщі Дуда розпочав кампанію переобрання на другий термін



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Президент Польщі почав кампанію переобрання на другий термін

Дуда заявив, що для нього головне завдання — підвищення життєвого рівня поляків

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свою передвиборну кампанію 15 лютого на мітингу у Варшаві. Президентські вибори у Польщі призначені на 10 травня 2020 року.

Про це повідомляє The First News.

Під час свого виступу Дуда подякував полякам за підтримку під час його першого терміну на посаді президента.

«Я дякую вам за вашу підтримку і за ваші голоси, завдяки яким мені вдалося брати участь у польських справах на цій надзвичайній посаді, в Офісі президента Республіки Польща», — сказав він.

Зазначаючи свої пріоритети на посаді глави держави, Дуда заявив, що для нього головне завдання — підвищення життєвого рівня поляків та підтримка тісного зв'язку з людьми, через що він часто здійснював поїздки країною.

Дуда наголосив, що його зустрічі з місцевими громадами були важливими, оскільки вони «давали зрозуміти президенту про їхні щоденні проблеми». Він додав, що не може уявити іншого способу, яким він міг би служити президентом.

Коментуючи останні польські реформи правосуддя, Дуда заявив, що необхідно зробити Польщу справедливою та функціональною державою.

«Завдання полягає в тому, щоб відремонтувати систему правосуддя, добре її відремонтувати, щоб Польща могла бути справедливою, добре функціонуючою державою… Щоб ми мали чесних і мудрих суддів, незалежних від власних професійних структур», — сказав президент.

Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 10 травня, а можливий другий – 24 травня. За соціологічними опитуваннями, станом на сьогодні Дуда має найбільше шансів перемогти у виборах, хоча його перевага над іншими суперниками у другому турі є незначною.

Дуда був членом PiS з 2005 року. У 2005-2007 роках він був заступником міністра юстиції в уряді Ярослава Качинського, а впродовж 2008-2010 – міністром у канцелярії президента Лєха Качинського. У 2011 році став депутатом Сейму, а у 2014 році – депутатом Європарламенту від PiS. У 2015 році він переміг у президентських виборах тодішнього главу держави Броніслава Коморовського, отримуючи 51,55% голосів виборців.

Як відомо, суперниками Дуди у цьогорічній президентській виборчій кампанії будуть: віцеспікер Сейму Малґожата Кідава-Блонська з ліберальної Громадянської коаліції, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, Роберт Бєдронь з Нової лівиці, Кшиштоф Босак з націоналістичної «Конфедерації» та незалежний журналіст Кшиштоф Головня.

Нагадаємо, у Польщі оголосили дату президентських виборів 2020 року.

Як повідомлялося, поляки назвали найкращого президента в історії.