Путін порушив протокол у Женеві: відмовився від зустрічі в аеропорту

Керівництво міста готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації

Президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США. Про це повідомляє Tribune de Genève

Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле.

Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.

Видання повідомляє, що напередодні в Університетський госпіталь Женеви приходили представники сил безпеки з собаками-шукачами і відгородили частину ліжок в палатах інтенсивної терапії, оскільки делегаціям надається не тільки допомога в питаннях безпеки, а й медична підтримка.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. «Я завжди готовий», – підкреслив Байден, у відповідь на запитання, чи готовий він до переговорів з Путіним. Зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві. Початок планується на 13:00. Лідер США зустрінеться з главою Кремля після саміту Великої сімки і НАТО.

Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».