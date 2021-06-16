  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Путін порушив протокол у Женеві: відмовився від зустрічі в аеропорту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін порушив протокол у Женеві: відмовився від зустрічі в аеропорту
    Фото: РІА Новости

    Керівництво міста готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації

    Президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США. Про це повідомляє Tribune de Genève

    Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле.

    Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.

    Видання повідомляє, що напередодні в Університетський госпіталь Женеви приходили представники сил безпеки з собаками-шукачами і відгородили частину ліжок в палатах інтенсивної терапії, оскільки делегаціям надається не тільки допомога в питаннях безпеки, а й медична підтримка.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. «Я завжди готовий», – підкреслив Байден, у відповідь на запитання, чи готовий він до переговорів з Путіним. Зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві. Початок планується на 13:00. Лідер США зустрінеться з главою Кремля після саміту Великої сімки і НАТО.

    Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

    Теги: Джозеф Байден НАТО Швейцарія саміт Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін порушив протокол у Женеві: відмовився від зустрічі в аеропорту