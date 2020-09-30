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    У Харківській обласній раді спалах коронавірусу

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    20 осіб пішли на самоізоляцію, серед них&nbsp;&ndash;&nbsp;і голова ради Сергій Чернов - У Харківській обласній раді спалах коронавірусу
    20 осіб пішли на самоізоляцію, серед них – і голова ради Сергій Чернов

    Серед захворілих на коронавірус – щонайменше, 10 депутатів і стільки ж співробітників апарату

    У Харківській обласній раді зафіксували спалах коронавірусу. Про це в середу, 30 вересня, повідомляє NewsRoom.
     
    Спікер облради Володимир Дягілєв розповів, що серед співробітників апарату близько десяти хворих, проте діагноз підтвердили тільки у деяких.
     
    «Не всі здавали тести. Наскільки мені відомо, на коронавірус захворіли дві-три людини, решта перебувають на самоізоляції з ознаками хвороби, але тести вони не здавали», – уточнив він.
     
    За його словами, близько десяти хворих є і серед депутатів, проте точної кількості хворих не встановлено, оскільки народні обранці не зобов'язані надавати таку інформацію.
     
    Також Дягілєв зазначив, що голова облради Сергій Чернов перебуває на лікарняному з минулого тижня.
     
    «Він на амбулаторному лікуванні, весь час на телефоні, і судячи з голосу, тримається бадьоро. Сподіваємося, наступного тижня вийде на роботу», – заявив він.
     
    Тим часом у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у регіоні депутати вирішили на два тижні перенести сесію: замість 1 жовтня засідання відбудеться 15-го.

     
    хвороби час коронавірус
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