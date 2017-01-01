Росія може звільнити українця Чирнія в рамках обміну полоненими

Олексій Чирній був незаконно заарештований разом з Олегом Сенцовим у травні 2014 року

Російський адвокат Ілля Новіков не виключає, що звільнення його підзахисного, українського політв’язня Олексія Чирнія можливе в рамках обміну полоненими між українською стороною і бойовиками на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні я був в колонії в Шахтах у Олексія Чирнія. У його справі досягнуто значного



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Українець Олексій Чирній

Олексій Чирній був незаконно заарештований разом з Олегом Сенцовим у травні 2014 року

Російський адвокат Ілля Новіков не виключає, що звільнення його підзахисного, українського політв’язня Олексія Чирнія можливе в рамках обміну полоненими між українською стороною і бойовиками на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні я був в колонії в Шахтах у Олексія Чирнія. У його справі досягнуто значного прогресу, можна сказати, що спільними зусиллями завдання звільнення Олексія вирішена більше ніж наполовину», - написав Новіков.

Як відомо, Чирній був заарештований разом з Олегом Сенцовим у травні 2014 року і засуджений в Росії на до 7 років. Він вже відсидів половину терміну.

«Є інформація про 14 осіб, які могли б стати фігурантами прямого обміну з Росією», - повідомив адвокат, назвавши одним із них Віктора Агєєва, заарештованого на Донбасі російського диверсанта. «Більше всіх на слуху Віктор Агєєв, але у нього ще йде суд», - зазначив Новіков.

За його словами, хтось із 14 осіб може виявитися в підсумковій версії списку на обмін 74 на 306. «Може бути навіть 307-м або 308-м. Росії такий варіант був би найбільш зручний, вона взагалі любить переводити стрілки на «днр-лнр». Я дуже сподіваюся, що якщо хтось із цих людей може стати квитком на волю для Виговського, Чирнія або інших, цей шанс не буде упущений», - сказав Новіков.

Нагадаємо, незаконно засуджений в Росії українець Олексій Чирній перебуває у виправній колонії міста Шахти Ростовської області.

Як повідомлялося, Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Українська сторона має звільнити і передати 306 осіб в рамках існуючих домовленостей.

Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться нерозголошеними, щоб обмін зміг відбутися.