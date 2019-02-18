Росія на порозі: посол США закликав Німеччину збільшити видатки на оборону



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Посол США в Німеччині Річард Гренелл вважає , що НАТО потребує посилення через агресію Росії Фото: Business Insider

За словами дипломата Річарда Гренелла, НАТО просить збільшити видатки на оборону до 2% до 2024 року, проте Німеччина обіцяє збільшити їх лише до 1,5%, а цього недостатньо

Посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін збільшити витрати на оборону через загрозу РФ. З таким закликом Гренелл звернувся до Берліна під час інтерв'ю Die Welt.

За словами дипломата, НАТО просить збільшити видатки на оборону до 2% до 2024 року, проте Німеччина обіцяє збільшити витрати на оборону до 1,5%, а цього недостатньо.

«США просто нагадують своєму великому німецькому союзникові, що зараз не час підривати або послаблювати НАТО. Росіяни на порозі і всім повинно бути ясно, що НАТО потребує посилення», - сказав Гренелл.

Зазначимо, Держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 1 лютого, заявив, що Сполучені Штати призупиняють участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), що був укладений 1987 року з Радянським Союзом і діяв щодо Росії як його правонаступниці.

Країни НАТО підтримали вихід США з договору про ракети середньої і меншої дальності.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія залишає за собою право на реакцію у відповідь після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії.

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна».

Як повідомлялося, в жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди через невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має 100 таких ракет.

Москва відкидає всі звинувачення, заявляючи, що дальність польоту ракети 9М729 становить 480 кілометрів, що на 20 кілометрів менше нижньої межі, встановленого договором.