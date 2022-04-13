Росія не планує зупинятися на Україні. Зеленський попередив Європу

Також президент вкотре наголосив на тому, що Україна має потребу в озброєнні

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни об'єднатися, щоб допомогти Україні воювати з Росією, та попередив про небезпеку. Про це президент сказав під час виступу 13 квітня.

За його словами, Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем.

«Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже робив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України», − сказав Зеленський.

Також лідер України наголосив на тому, що ЗСУ терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки.

Зокрема, йдеться про:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що від сили нашого спротиву прямо залежить майбутнє України.

Президент України Володимир Зеленський уночі 13 квітня виступив із традиційним зверненням до українців.