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    Росія не планує зупинятися на Україні. Зеленський попередив Європу

    Володимир Зеленський нагадав світові про небезпеку від РФ - Росія не планує зупинятися на Україні. Зеленський попередив Європу
    Володимир Зеленський нагадав світові про небезпеку від РФ
    фото: ОПУ

    Також президент вкотре наголосив на тому, що Україна має потребу в озброєнні

    Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни об'єднатися, щоб допомогти Україні воювати з Росією, та попередив про небезпеку. Про це президент сказав під час виступу 13 квітня.

    За його словами, Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем.

    «Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже робив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України», − сказав Зеленський.

    Також лідер України наголосив на тому, що ЗСУ терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки.

    Зокрема, йдеться про:

    • артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
    • артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
    • реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;
    • БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
    • танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
    • системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
    • бойова авіація.

    Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що від сили нашого спротиву прямо залежить майбутнє України.

    Президент України Володимир Зеленський уночі 13 квітня виступив із традиційним зверненням до українців.

    Теги: росія війна Європа Володимир Зеленський
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    Росія не планує зупинятися на Україні. Зеленський попередив Європу