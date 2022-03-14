Зеленський пообіцяв повідомити результати переговорів із РФ

Зеленський: «Усі чекають новин, Ввечері обов'язково доповімо новини»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що результати переговорів з окупантом обов’язково повідомлять увечері. Про це він заявив під час свого звернення.

«Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає де ще шукати собі допомогу. Російська держава готувалися до цієї війни десятки років…Потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб пройти до заслуженого українцями миру. Чесного миру, з гарантіями безпеки для нашої держави. Щоб покласти це на папір. У переговорах, складних переговорах. Сьогодні розпочалася зустріч делегацій. Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері. Ввечері обов'язково доповімо», - відзначив Зеленський.

«Росія продовжує знищувати нашу інфраструктуру, продовжує бити по наших містах. Але ми відновимо кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, квартиру кожного українця. Зараз же, коли окупант іще на нашій землі, ми маємо бити його так, як тільки можемо. Захищати міста, захищати села, захищати кожен метр нашої землі. І кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі. Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! І захищайте державу! Разом – переможемо. Слава Україні!»





Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.