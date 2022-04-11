Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Про це пише CNN з посиланням на агентство кредитних рейтингів S&P.

S&P повідомляє, що Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.

Агентство заявило, що це рівносильно «вибірковому дефолту», оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в «долари, спочатку належним сумам».

Згідно з S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало зобов'язання за конкретним зобов'язанням, але не по всьому своєму боргу.

У Москви є 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу і відсотків, але S&P заявило, що не очікує, що Москва конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її «готовність і технічні можливості дотримуватися своїх зобов'язань».

Повний валютний дефолт стане першим в Росії більш ніж за століття, коли Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) повідомило про зниження довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів Росії щодо зобов'язань в іноземній валюті до SD (обмежений дефолт).

Вперше в XXI столітті дефолт Росії видається неминучим. Казначейство Росії призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила за двома облігаціями, заплатила трейдерам в рублях замість доларів.

Дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

«Російську залізницю» визнано неплатоспроможною. Це перші подібні міри відколи проти Росії було запроваджено 5 пакетів санкції, які ускладнили фінансові операції.

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