Наслідки санкцій шокують? Росія засекретила дані про свій експорт та імпорт

Центробанк РФ не публікуватиме інформацію про зовнішню торгівлю держави-агресорки

Банк Росії тимчасово призупинив публікацію щомісячної інформації щодо зовнішньої торгівлі РФ товарами (за методологією платіжного балансу). Про це повідомляється у відповідному розділі на сайті Центробанку РФ.

Згідно з календарем публікацій, 11 квітня мали бути опубліковані дані про зовнішню торгівлю за лютий.

В опублікованій у понеділок оцінці платіжного балансу РФ за перший квартал 2022 року дані щодо зовнішньої торгівлі товарами були об'єднані в один показник із даними із зовнішньої торгівлі послугами.

Нагадаємо, Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації, який включає обмеження на експорт російської нафти.

Також агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

До того ж Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) повідомило про зниження довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів Росії щодо зобов'язань в іноземній валюті до SD (обмежений дефолт).

Вперше в XXI столітті дефолт Росії видається неминучим. Казначейство Росії призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила за двома облігаціями, заплатила трейдерам в рублях замість доларів.

Дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

«Російську залізницю» визнано неплатоспроможною. Це перші подібні міри відколи проти Росії було запроваджено 5 пакетів санкції, які ускладнили фінансові операції.

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