Росія перекинула у Венесуелу своїх хакерів



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Серед росіян є фахівці з ведення бойових дій у кіберпросторі

У Венесуелу перекинули фахівців російських військових кібервійськ, серед яких є співробітники з ведення бойових дій у кіберпросторі. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в числі завдань, поставлених відділам, охорона урядової інфраструктури і стеження за противниками режиму.

Так, в США вважають, що 24 березня на транспортнику Міноборони РФ до Венесуели були перекинуті зазначені фахівці.

За оцінками Вашингтона, до його складу входять фахівці сил спеціального призначення, кіберспеціалісти і фахівці з інших сфер.

Нагадаємо, раніше представник уряду президента Венесуели Ніколса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими.

Так, військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках «триваючої військової співпраці двох союзників» і мають намір взяти участь у переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

Також влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни.