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    Росія перекинула у Венесуелу своїх хакерів

    • Розсилка
    Росія перекинула у Венесуелу своїх хакерів

    Серед росіян є фахівці з ведення бойових дій у кіберпросторі

    У Венесуелу перекинули фахівців російських військових кібервійськ, серед яких є співробітники з ведення бойових дій у кіберпросторі. Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що в числі завдань, поставлених відділам, охорона урядової інфраструктури і стеження за противниками режиму.

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    Так, в США вважають, що 24 березня на транспортнику Міноборони РФ до Венесуели були перекинуті зазначені фахівці.

    За оцінками Вашингтона, до його складу входять фахівці сил спеціального призначення, кіберспеціалісти і фахівці з інших сфер.

    Нагадаємо, раніше представник уряду президента Венесуели Ніколса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими.

    Так, військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках «триваючої військової співпраці двох союзників» і мають намір взяти участь у переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

    Також влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни.

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