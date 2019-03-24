Гуайдо заявив, що режим Мадуро у Венесуелі «слабшає з кожним днем»



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Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо

На думку Гуайдо, венесуельці ненавидять чинний уряд республіки

Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро виявився в ізоляції і скоро припинить свою роботу.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо.

«Вони (представники виконавчої влади на чолі з Мадуро, - ред.) в ізоляції, на самоті, слабшають з кожним днем. Дипломатичний і фінансовий тиск спрацював», - зазначив політик.

На думку Гуайдо, венесуельці ненавидять чинний уряд республіки. Також лідер опозиції підтвердив, що його прихильники продовжать виходити на маніфестації, поки Мадуро не покине свій пост.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, щоб всі його міністри пішли у відставку.

Натомість представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо взяли під свій контроль 18 березня приміщення дипломатичних місій країни на території США – зокрема, приміщення консульства країни у Нью-Йорку та два дипломатичних приміщення у Вашингтоні, включаючи офіс військового аташе.