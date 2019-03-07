На Одещині СБУ затримала та видворила з країни представника кавказьких злодіїв у законі



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Дато представляв інтереси відомих злодіїв у законі Лоту Гулі та Тенго Гальського, яким заборонено в’їзд до України

На Одещині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали та видворили з нашої країни представника кавказьких «злодіїв в законі». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько Дато в’їхав на територію України для координації діяльності організованих злочинних угруповань та встановлення контролю над окремими сферами легального та тіньового бізнесу регіону.

«Кримінальник мав взяти під контроль перерозподіл грошових потоків. Також планував «поставити на лічильник» підприємства агропромислового комплексу південного регіону. Також, за оперативною інформацією, він представляє інтереси відомих у кримінальних колах кавказьких злодіїв у законі Лоту Гулі та Тенго Гальського, яким заборонено в’їзд до України», − йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника на початку березня в Болграді.

За порушення іноземцем правил перебування і транзитного проїзду через територію України ухвалено рішення щодо його примусового видворення з країни із забороною в’їзду терміном на три роки.

Нагадаємо, 6 березня у центрі Дніпра поліцейський спецназ КОРД зі стріляниною затримав групу з чотирьох осіб. Серед затриманих - Вадим Щегольков, відомий у кримінальних колах на прізвисько Арієць.

«На початку 2000-х років я особисто затримував аналогічним способом - мордою у землю, одного із цих, прагнучого сьогодні до «злодійського звання» на прізвисько Арієць. Він тоді грабував, палив прасками та знущався над нашими громадянами. Пройшло 18 років й він знову мордою у землю», - написав заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Як повідомлялось, 5 березня на Житомирщині СБУ викрила банду рекетирів.

У середині лютого хмельницькі поліцейські спільно з міграційною службою видворили за межі України кримінального злодія на прізвисько Тахір