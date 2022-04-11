Примусова «евакуація» дітей з Маріуполя до РФ. Прокуратура взялася за воєнний злочин

Росія грубо порушила норми міжнародного гуманітарного права

Донецька обласна прокуратура проводить досудове розслідування чотирьох кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Досудовим розслідуванням з’ясовано, що у березні 2022 року збройні сили РФ та підконтрольні державі-агресору незаконні збройні формування під виглядом «евакуації» примусово вивезли на територію псевдореспубліки «ДНР» 12 неповнолітніх пацієнтів Обласного дитячого кістково-туберкульозному центра Маріуполя.

Ще 14 дітей – вихованців двох дитячих будинків сімейного типу разом із трьома прийомними батьками російські окупанти незаконно перевезли з Маріуполя до Ростовської області РФ.

Ці протиправні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. Відповідно до ст. 49 Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 85 Додаткового протоколу до Конвенції від 1977 року, заборонено, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.