Путін продовжив заборону на «санкційні» продукти до 2021 року
Заборони будуть діяти до кінця 2021 року
Президент Росії Володимир Путін продовжив до кінця 2021 року заборону на продукти з країн, які ввели санкції проти РФ за окупацію Криму та розвʼязування війни на Донбасі. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Також уряду доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації указу, і при необхідності внести пропозиції про зміну строку дії зазначених контрсанкцій.
Російські контрсанкції припускають продовольче ембарго на продукти з США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади, Албанії, Чорногорії, Ісландії, Ліхтенштейну та України.
Нагадаємо, в серпні 2014 року уряд Росії у відповідь на посилення західних санкцій заборонив імпорт ряду продуктів з ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. У червні 2015 р. ця заборона була продовжено до серпня 2016 року.
З цих країн не можна ввозити, м'ясо, молочні продукти, рибу та інші продукти.
До слова, РФ послабила ембарго на постачання палива в Україну.
Також, посол України у Німеччині вимагає ввести ембарго на поставки нафти і газу із Росії.
Крім того, Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для нашої країни, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.