Путін продовжив заборону на «санкційні» продукти до 2021 року

Президент РФ продовжив дію свого указу про «продуктовому ембарго» щодо країн, які взяли антиросійські санкції

Президент РФ продовжив дію свого указу про «продуктовому ембарго» щодо країн, які взяли антиросійські санкції

Заборони будуть діяти до кінця 2021 року

Президент Росії Володимир Путін продовжив до кінця 2021 року заборону на продукти з країн, які ввели санкції проти РФ за окупацію Криму та розвʼязування війни на Донбасі. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Також уряду доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації указу, і при необхідності внести пропозиції про зміну строку дії зазначених контрсанкцій.

Російські контрсанкції припускають продовольче ембарго на продукти з США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади, Албанії, Чорногорії, Ісландії, Ліхтенштейну та України.

Нагадаємо, в серпні 2014 року уряд Росії у відповідь на посилення західних санкцій заборонив імпорт ряду продуктів з ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. У червні 2015 р. ця заборона була продовжено до серпня 2016 року.

З цих країн не можна ввозити, м'ясо, молочні продукти, рибу та інші продукти.

До слова, РФ послабила ембарго на постачання палива в Україну.

Також, посол України у Німеччині вимагає ввести ембарго на поставки нафти і газу із Росії.

Крім того, Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для нашої країни, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.