Росія не допустить передачі Україні ракетних комплексів С-300, – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав передачу Україні країнами Європи протиповітряних комплексів С-300 радянського виробництва незаконною

Росія збирається завадити європейцям у їхньому прагненні передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300. Про це Лавров заявив у інтерв’ю RT.

Лавров назвав цей процес неможливим і незаконним. «Я можу сказати, що ми не дозволимо подібним ризикам розвиватися, ми не дозволимо їм матеріалізуватися», – запевнив очільник МЗС Росії.

Крім того, Сергій Лавров згадав черговий фейк російської пропаганди про «американські біолабораторії в Україні».

За його словами, Україна може бути найбільшим проєктом Пентагону зі створення подібних лабораторій.

Також міністр закордонних справ Росії повторив ще одну російську вигадку – про те, що Україна, не втіливши у життя Мінські угоди, нібито готувала військове звільнення окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, 16 березня впливове видання CNN повідомило, що Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

Пізніше президент США Джо Байден оприлюднив цілий список озброєння, яке буде передане Україні. До цього списку, зокрема, входять і 800 протиповітряних комплексів Stinger.