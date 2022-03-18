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    Росія не допустить передачі Україні ракетних комплексів С-300, – Лавров

    Росія хоче не допустити передачі зенітно-ракетних комплексів С-300 Україні - Росія не допустить передачі Україні ракетних комплексів С-300, – Лавров
    Росія хоче не допустити передачі зенітно-ракетних комплексів С-300 Україні
    фото: Вікіпедія

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав передачу Україні країнами Європи протиповітряних комплексів С-300 радянського виробництва незаконною

    Росія збирається завадити європейцям у їхньому прагненні передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300. Про це Лавров заявив у інтерв’ю RT.

    Лавров назвав цей процес неможливим і незаконним. «Я можу сказати, що ми не дозволимо подібним ризикам розвиватися, ми не дозволимо їм матеріалізуватися», – запевнив очільник МЗС Росії.

    Крім того, Сергій Лавров згадав черговий фейк російської пропаганди про «американські біолабораторії в Україні».

    За його словами, Україна може бути найбільшим проєктом Пентагону зі створення подібних лабораторій.

    Також міністр закордонних справ Росії повторив ще одну російську вигадку – про те, що Україна, не втіливши у життя Мінські угоди, нібито готувала військове звільнення окупованих територій Донбасу.

    Нагадаємо, 16 березня впливове видання CNN повідомило, що Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

    Пізніше президент США Джо Байден оприлюднив цілий список озброєння, яке буде передане Україні. До цього списку, зокрема, входять і 800 протиповітряних комплексів Stinger.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія не допустить передачі Україні ракетних комплексів С-300, – Лавров