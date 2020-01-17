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    Політика

    США пообіцяли в ОБСЄ продовжувати санкції проти Росії до деокупації Криму

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    США вчергове підтверджують територіальну цілісність України - США пообіцяли в ОБСЄ продовжувати санкції проти Росії до деокупації Криму
    США вчергове підтверджують територіальну цілісність України

    Штати не визнають і не збираються визнавати коли-небудь анексію Криму Росією

    Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

    Про це заявив посол США в ОБСЄ на раді організації у Відні 16 січня, передає пресслужба місії США в ОБСЄ.

    Гілмор також підкреслив, що Штати не визнають і не збираються визнавати коли-небудь анексію Криму Росією.

    «Ми приєднуємося до наших європейським та іншим партнерам, стверджуючи, що наші санкції щодо Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки Росія не виконає повністю свої мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом», - сказав посол.

    Нагадаємо, глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Штати готові підтримати проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі тільки після виходу звідти російських військ і техніки.

    20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

    Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

    21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» через санкції США.

    Росія ОБСЄ США санкції посол
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