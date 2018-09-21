Росія у Білорусі завзято просуває ідею об'єднання – польські ЗМІ



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На проросійському з’їзді у Гродно йшлося про «два братських народи та про їхнє об’єднання»

Російські імперіалісти провели з’їзд у Гродно і популяризують об’єднання країни з Росією.

Про це пише Rzeczpospolita.

Перший з’їзд організації «Союз» відбувся у липні в прикордонному з Росією Вітебську. Тоді у ньому взяли участь навіть православні духовні. Керівник організації – відомий російський шовініст Сєргєй Бабурін. Тепер ініціатори об’єднання Білорусі з Росією провели свій захід на у Гродно, на заході країни.

Білоруські державні ЗМІ проігнорували цю подію. А пропагандистське агентство «Спутнік» запросило Бабуріна до студії і той заявив, що з’їзд було проведено 17 вересня спеціально, щоб підкреслити, - 1939 року сталося об’єднання Білорусі.

На з’їзді йшлося про два братських народи та про їхнє об’єднання. Зазначається, що на цьому також стали постійно наголошувати російські ЗМІ і «тролі» у соцмережах.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко свого часу сам хотів створити спільний парламент, валюту і об’єднати правові системи, йдеться у матеріалі. Тоді говорили навіть про спільний прапор з двома жовтими зірками на червоному тлі.

21 вересня глава РФ Путін і Лукашенко зустрічаються у Сочі.