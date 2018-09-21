СБУ затримала організатора поставки військових товарів до РФ



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фото: facebook.com/SBULviv СБУ: група осіб переправляла до РФ деталі, які використовуються для виробництва зброї та систем радіолокаційного захисту

Співробітники СБ України задокументували, що на замовлення ФСБ зловмисники через кур’єрів передавали комплектуючі, зокрема для ракет

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою затримали одного з організаторів каналу постачання до Росії комплектуючих військового призначення.

«Оперативники спецслужби на початку 2018 року встановили, що група ділків переправляла до країни-агресора деталі, які використовуються для виробництва зброї та систем радіолокаційного захисту. Співробітники СБ України задокументували, що на замовлення представників ФСБ зловмисники через кур’єрів передавали комплектуючі, зокрема для ракет, систем зв’язку, навігації та управління реактивними снарядами. За інформацією СБ України, виготовлену з українських деталей військову продукцію передавали незаконним збройним формуванням так званих Д/ЛНР, - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю повідомленні прес-центру СБУ.

Під час низки санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи в декількох регіонах України правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, договори, виписки з банків, чорнові записи, печатки й електронне листування із замовниками з Росії.

«Оперативники СБУ також вилучили радіодеталі, транзистори, мікрочіпи, резистори, реле, конденсатори, індикатори, стартометри загальною вагою понад п'ять тонн і чотири спеціальні комплекси «Топаз-2000», - інформують у спецслужбі.

Оперативники СБ України встановили, що один із фігурантів справи намагався відновити протиправні поставки товарів подвійного призначення до РФ. Наразі одного з організаторів затримано з обранням йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, іншого - оголошено у всеукраїнський розшук.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.