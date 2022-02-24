Росія в ООН: події в Україні не можна називати війною, це спецоперація

Небензя поклав відповідальність за те, що відбувається в Україні на саму Україну

Постійний представник Росії при Організації об'єднаних націй Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН щодо України заявив, що події в Україні не можна називати війною, це спеціальна військова операція. Про це повідомляється на сайті організації.

«Не називайте це війною. Це називається «Спеціальна військова операція на Донбасі», – наголосив постпред РФ.

Він поклав відповідальність за те, що відбувається в Україні на дію самої України.

«Хотів би знову повторити, що корінь сьогоднішньої кризи навколо України – у діях самої України, яка займалася багаторічним саботажем своїх прямих зобов'язань щодо Мінського комплексу заходів», – заявив Небензя.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи.