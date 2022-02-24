  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія в ООН: події в Україні не можна називати війною, це спецоперація

    Росія в ООН: події в Україні не можна називати війною, це спецоперація

    Небензя поклав відповідальність за те, що відбувається в Україні на саму Україну

    Постійний представник Росії при Організації об'єднаних націй Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН щодо України заявив, що події в Україні не можна називати війною, це спеціальна військова операція. Про це повідомляється на сайті організації.

    «Не називайте це війною. Це називається «Спеціальна військова операція на Донбасі», – наголосив постпред РФ.

    Він поклав відповідальність за те, що відбувається в Україні на дію самої України.

    «Хотів би знову повторити, що корінь сьогоднішньої кризи навколо України – у діях самої України, яка займалася багаторічним саботажем своїх прямих зобов'язань щодо Мінського комплексу заходів», – заявив Небензя.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи.

    Теги: Росія ООН Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія в ООН: події в Україні не можна називати війною, це спецоперація