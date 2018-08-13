Росія висунула умову зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки



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Прапори країн «нормандського формату»

В РФ заявили, що хочуть, аби зустрічі «не закінчувалися домовленостями, які не виконуються»

Росія готова дати згоду на проведення зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, якщо будуть виконані досягнуті в 2015 і 2016 роках домовленості.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Він нагадав, що сторони в Парижі і Берліні домовилися про розведення сил і засобів в трьох населених пунктах. У двох з них розведення сталося, але в третьому населеному пункті, на думку Лаврова, цього досі немає.

«Українська сторона шукає будь-які приводи, щоб це не сталося», - вважає Лавров.

Не виконується, за його словами, і домовленість про спосіб введення в силу закону про особливий статус Донбасу за «формулою Штайнмайєра».

«Тому ми попросили наших колег, які хочуть Нормандську четвірку знову збирати на вищому рівні, все-таки хоча б з поваги до глав держав зробити це після того, як попередні угоди будуть втілені в життя», - додав російський міністр.

Росія, як вважає Лавров, виступає за майбутнє проведення зустрічей у такому форматі на вищому рівні, «але щоб ці зустрічі не закінчувалися домовленостями, які не виконуються».

Нагадаємо, 26 липня політдиректори Нормандської четвірки обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі.

Також повідомлялося, що глави МЗС країн Нормандської четвірки 11 червня провели перші за півроку переговори, які тривали 4,5 години, міністри узгодили кілька питань щодо припинення вогню на Донбасі.

Франція та Німеччина готові надати допомогу в розмінуванні в зоні конфлікту на сході України.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Нормандський формат». Міністри зустрілись вперше за 16 місяців