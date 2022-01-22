Російські винищувачі Су-35 відправилися у Білорусь на військові навчання

Військові навчання триватимуть з 10 по 20 лютого

Міноборони Росії відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С. Як повідомляється на сайті Міноборони, «перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи».

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових по ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

У ході другого етапу перевірки (з 10 по 20 лютого) буде проведено спільні навчання «Союзна рішучість-2022», в рамках яких відпрацюють питання припинення і відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Практичні дії військ пройдуть на полігонах Доманівський, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестський і Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості. Планується залучити аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда і Мачулищі.

Тим часом Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

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