Росія визнала смерть ще одного командира великого військового корабля

Російського капітана Олександра Чирву вбили під час війни в Україні та вже встигли поховати в Криму

Раніше держава-агресорка вже мусила оприлюднити інформацію про те, що командир корабля «Саратов» помер від отриманих у Бердянську травм

У Росії можновладці визнали, що командир великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинув в Україні. Про це повідомив російський Interfax.

Про смерть командира десантного корабля, капітана третього рангу Олександра Чирви розповів у понеділок призначений РФ губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, Олександр Чирва помер від ран, отриманих у бою. Нібито рятував екіпаж.

Зазначимо, що Чирва народився у Севастополі. Він закінчив філію ВУНЦ ВМФ «Військово-морської академії» Військово-морського інституту радіоелектроніки імені О.С. Попова.

У 2015 та 2016 роках Чирва брав участь у проведенні спеціальної операції на території Сирії.

Зауважимо, що раніше Росія була змушена офіційно визнати загибель в Україні командира корабля «Саратов».

Володимир Хромченков помер у суботу, 16 квітня, у шпиталі від ран.Подробиці поранення та проходження лікування не уточнюються.

Також станом на 18 квітня немає чіткої інформації про долю капітана крейсера «Москва», який затонув після ураження ракетами «Нептун». Його смерть у РФ не поспішають коментувати чи визнавати офіційно.

Нагадаємо, раніше матір матроса, який вижив на «Москві», розповіла про втрати на крейсері.

Солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло приблизно 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.