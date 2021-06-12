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    Росія все не заспокоїться: МЗС прирівняло українське гасло до нацистського вітання

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    Росія продовжує політичні напади на&nbsp;форму збірної України з футболу на Євро-2020 - Росія все не заспокоїться: МЗС прирівняло українське гасло до нацистського вітання
    Росія продовжує політичні напади на форму збірної України з футболу на Євро-2020

    «Слава Україні! Героям слава» у РФ прирівнюють до «Хай живе Гітлер!»

    Міністерство закордонних справ Росії згадало випадок, коли англійська збірна з футболу використала нацистське вітання на матчі у Німеччині та прирівняли до нього гасло «Слава Україні!» на формі збірної, яку одягли американські дипломати.

    Відповідний допис МЗС Росії оприлюднено у Twitter.

    «14 травня 1938 рік. Збірна Англії з футболу піднімає руки в нацистському вітання на олімпійському стадіоні у Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США в Україна одягає українську національну форму з вишитою українською версією «Хай живе Гітлер!», – заявили у РФ.

    Нагадаємо, напередодні тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.

    Зазначимо, гасло «Героям слава!» на футболках закриють мапою України з гаслом «Слава Україні».

    Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

    Як відомо, на футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    На днях Путін відреагував на нову форму збірної України.

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    Теги: МЗС Росія США Збірна України посольство Україна Адольф Гітлер
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    Росія все не заспокоїться: МЗС прирівняло українське гасло до нацистського вітання