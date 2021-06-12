Росія все не заспокоїться: МЗС прирівняло українське гасло до нацистського вітання

Росія продовжує політичні напади на форму збірної України з футболу на Євро-2020

«Слава Україні! Героям слава» у РФ прирівнюють до «Хай живе Гітлер!»

Міністерство закордонних справ Росії згадало випадок, коли англійська збірна з футболу використала нацистське вітання на матчі у Німеччині та прирівняли до нього гасло «Слава Україні!» на формі збірної, яку одягли американські дипломати.

Відповідний допис МЗС Росії оприлюднено у Twitter.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.



June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE — MFA Russia (@mfa_russia) June 11, 2021

«14 травня 1938 рік. Збірна Англії з футболу піднімає руки в нацистському вітання на олімпійському стадіоні у Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США в Україна одягає українську національну форму з вишитою українською версією «Хай живе Гітлер!», – заявили у РФ.

Нагадаємо, напередодні тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.

Зазначимо, гасло «Героям слава!» на футболках закриють мапою України з гаслом «Слава Україні».

Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

Як відомо, на футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

На днях Путін відреагував на нову форму збірної України.