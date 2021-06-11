Збірна України залишає Румунію і відлітає до Амстердаму

Перший матч на чемпіонаті Європи наша команда проведе з Нідерландами 13 червня

Збірна України провела останнє перед відльотом в Амстердам тренування на стадіоні «Волунтарі» в Бухаресті. Команда займалася в повному складі. Нарешті до загальної групи приєднався півзахисник «Динамо» Віктор Циганков. Ймовірність його виходу на поле в матчі з Нідерландами невисока, проте є надія, що в разі необхідності він зможе підсилити гру з лави запасних. В таборі збірної панує піднесений настрій. Вже о 16:30 вона візьме курс на Голландію, де 13 червня проведе перший матч чемпіонату Європи зі збірною Нідерландів.

Сьогодні футболісти зіграли в тенісбол. Склав їм компанію і головний тренер Андрій Шевченко. У свою команду він взяв Олександра Зінченка і Романа Яремчука. Протистояли їм Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Євген Макаренко. Менш зірковий склад переміг.