Клуб Прем’єр-ліги вишив на футболках гасло «Героям слава!»

Дебютант вищої ліги «Металіст 1925» зробив жест на знак солідарності з Українською асоціацією футболу

Харківський «Металіст 1925» на матч останнього туру першої ліги вийде у футболках з вишитими гаслами «Слава Україні!» і «Героям слава!». Також на них нанесено Тризуб. Такий жест у клубі зробили на знак солідарності з Українською асоціацією футболу, голова якої зараз веде з УЄФА переговори щодо відміни заборони на використання напису «Героям слава!»

Форма збірної України на чемпіонат Європи, який сьогодні стартує матчем Туреччина – Італія, була затверджена заздалегідь. Проте нанесена на футболку карта України з вкраденим Кримом викликала істерику в Росії і УЄФА пішов їм назустріч. Там прийняли рішення про заборону використання гасла «Героям слава!».

На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).

Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.

Сьогодні в Виконком Української асоціації футболу затвердив футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!».