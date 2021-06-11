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    Клуб Прем’єр-ліги вишив на футболках гасло «Героям слава!»

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    Клуб Прем’єр-ліги вишив на футболках гасло «Героям слава!»
    Фото: ФК Металіст 1925

    Дебютант вищої ліги «Металіст 1925» зробив жест на знак солідарності з Українською асоціацією футболу

    Харківський «Металіст 1925» на матч останнього туру першої ліги вийде у футболках з вишитими гаслами «Слава Україні!» і «Героям слава!». Також на них нанесено Тризуб. Такий жест у клубі зробили на знак солідарності з Українською асоціацією футболу, голова якої зараз веде з УЄФА переговори щодо відміни заборони на використання напису «Героям слава!»

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    Форма збірної України на чемпіонат Європи, який сьогодні стартує матчем Туреччина – Італія, була затверджена заздалегідь. Проте нанесена на футболку карта України з вкраденим Кримом викликала істерику в Росії і УЄФА пішов їм назустріч. Там прийняли рішення про заборону використання гасла «Героям слава!».

    На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).

    Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.

    Сьогодні в Виконком Української асоціації футболу затвердив футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Металіст»
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    Клуб Прем’єр-ліги вишив на футболках гасло «Героям слава!»