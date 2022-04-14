Латвія вже надала Україні допомоги на третину свого оборонного бюджету – Егілс Левітс

Латвія підтримує Україну та вимагає цього ж від усіх країн НАТО

Під час брифінгу у Києві 13 квітня президент Латвії Егілс Левітс повідомив, що його країна віддала на озброєння України вже третину свого оборонного бюджету. Він закликав інші країни також долучитися до допомоги.

Егілс Левітс наголосив, що Україні потрібна збройна та військова допомога, щоб протистояти російським окупантам.

Він зауважив, що наразі Україна б'ється не лише за себе, а й за Європу.

«Ми в Латвії впродовж двох місяців витратили вже одну третину нашого річного військового бюджету на те, щоб побудувати військову потугу України», – сказав президент Латвії.

Левітс додав, що є й інші країни-члени НАТО, які допомагають Україні, і це дуже багато означає. Але водночас він наголосив на тому, що Україні потрібна допомога усіх членів Альянсу.

Тож він закликав натовські країни долучитися до допомоги Україні, зокрема почати поставки справді ефективної та потрібної зброї.

Нагадаємо, 13 квітня лідери одразу чотирьох країн Європейського Союзу – президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс. Провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, побували у звільненій Бородянці на Київщині.

Згодом Зеленський провів брифінг із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії (відео).

Раніше Шмигаль зустрів президентів Польщі та країн Балтії на київському вокзалі (фото).

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