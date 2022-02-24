У Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти

Прийом та відправка рейсів зупинені до сьогоднішнього ранку

Аеропорт Харків увечері 23 лютого тимчасово закрили на кілька годин. Про це йдеться у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22, повідомляє avianews.

Аналогічне розпорядження в NOTAM №A0573/22 з'явився для аеропорту Дніпро.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.

На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose (Роза Вітрів) 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 із Шарм-ель-Шейху перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.

NOTAM для Дніпра створено о 23:55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.

У NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Це може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією – до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.

Нагадаємо, 23 лютого увечері вздовж кордону ситуацію моніторили літаки-розвідники західних партнерів. Ймовірно, задля безпеки перевезень у нічний час було ухвалено це рішення. Сама аеропорти масове скасування рейсів не пояснили.

До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.