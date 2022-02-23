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    Рятувальники припиняють роботу на чотирьох пунктах пропуску Донеччини

    На чотирьох КПВВ пункти рятувальників призупиняють роботу - Рятувальники припиняють роботу на чотирьох пунктах пропуску Донеччини
    На чотирьох КПВВ пункти рятувальників призупиняють роботу

    ДСНС згортають намети та відводять особовий склад

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у зв’язку з посиленням обстрілів тимчасово припиняє роботу на КПВВ «Гнутове», «Майорськ», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке». Про це повідомляється в Telegram-каналі надзвичайників.

    «На Донеччині 23 лютого у зв’язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ «Гнутове», «Майорськ», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке», – йдеться в повідомленні.

    Зараз проводиться згортання наметів та відведення особового складу.

    До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

    Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

    Теги: Росія державна служба ДСНС КПВВ рятувальники
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    Рятувальники припиняють роботу на чотирьох пунктах пропуску Донеччини