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    Росія заблокувала виїзд з тимчасово окупованого Криму

    &nbsp;За дві години окупаційні силові структури не пропустили до Криму близько 50 людей - Росія заблокувала виїзд з тимчасово окупованого Криму
     За дві години окупаційні силові структури не пропустили до Криму близько 50 людей
    фото: DW

    Окупаційні прикордонні органи не випускають громадян з території Криму незалежно від документів та наявності так званих «гуманітарних підстав»

    Ввечері 23 лютого окупанти фактично закрили пункти пропуску – нікого не випускають з тимчасово окупованої території (ТОТ). За інформацією Херсонського офісу КримSOS, виключення роблять тільки для людей з окупаційними або російськими паспортами на в’їзд до ТОТ АР Крим.

    «Окупаційні прикордонні органи не випускають громадян з території Криму незалежно від документів та наявності так званих «гуманітарних підстав». До ТОТ АР Крим пускають тільки осіб з окупаційним або російським паспортом. Причини та терміни заборони на перетин не коментують. В соціальних мережах починає поширюватись дезинформація наче це Україна запровадила обмеження. Це не відповідає дійсності, жодних обмежень з нашого боку немає. Продовжуємо слідкувати за ситуацією», – коментує Олексій Тільненко, координатор Херсонського офісу КримSOS.

    Раніше експерти КримSOS отримали інформацію, що до адмінмежі росіяни стягнули важку техніку.

    «КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя працюють в штатному режимі. Україна не закривала ці КПВВ», – повідомляють у Представництві Президента України в АРК.

    За інформацією Державної прикордонної служби України, за дві години окупаційні силові структури не пропустили до Криму близько 50 людей. КримSOS продовжує відстежувати ситуацію.

    До слова, через регулярні обстріли з боку російських окупантів призупинено функціонування контрольного пункту в'їзду/виїзду «Щастя» в Луганській області.

    Теги: Крим Росія окупанти КПВВ Україна
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    Росія заблокувала виїзд з тимчасово окупованого Криму