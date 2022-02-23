Росія заблокувала виїзд з тимчасово окупованого Криму

За дві години окупаційні силові структури не пропустили до Криму близько 50 людей

Окупаційні прикордонні органи не випускають громадян з території Криму незалежно від документів та наявності так званих «гуманітарних підстав»

Ввечері 23 лютого окупанти фактично закрили пункти пропуску – нікого не випускають з тимчасово окупованої території (ТОТ). За інформацією Херсонського офісу КримSOS, виключення роблять тільки для людей з окупаційними або російськими паспортами на в’їзд до ТОТ АР Крим.

«Окупаційні прикордонні органи не випускають громадян з території Криму незалежно від документів та наявності так званих «гуманітарних підстав». До ТОТ АР Крим пускають тільки осіб з окупаційним або російським паспортом. Причини та терміни заборони на перетин не коментують. В соціальних мережах починає поширюватись дезинформація наче це Україна запровадила обмеження. Це не відповідає дійсності, жодних обмежень з нашого боку немає. Продовжуємо слідкувати за ситуацією», – коментує Олексій Тільненко, координатор Херсонського офісу КримSOS.

Раніше експерти КримSOS отримали інформацію, що до адмінмежі росіяни стягнули важку техніку.

«КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя працюють в штатному режимі. Україна не закривала ці КПВВ», – повідомляють у Представництві Президента України в АРК.

За інформацією Державної прикордонної служби України, за дві години окупаційні силові структури не пропустили до Криму близько 50 людей. КримSOS продовжує відстежувати ситуацію.

До слова, через регулярні обстріли з боку російських окупантів призупинено функціонування контрольного пункту в'їзду/виїзду «Щастя» в Луганській області.