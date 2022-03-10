Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною (відео)

Триває 15 доба відкритої війни Росії проти України

Служба безпеки України опублікувала чергове відео з допитом полоненого окупанта. Він один із таких собі «приватних охоронців». Окупант зізнається, що за $2 тис. пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.

життєвий цикл окупанта. може хтось одумається

Нагадаємо, ситуація на Чорнобильській атомній електростанції, яку захватили російські окупанти, загалом небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.