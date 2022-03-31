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    Росія знайшла партнера з Африки, який за рублі куплятиме товари

    Це нормально, що Росія встановлює валюту платежу, вважає&nbsp;посол Нігерії в Москві - Росія знайшла партнера з Африки, який за рублі куплятиме товари
    Це нормально, що Росія встановлює валюту платежу, вважає посол Нігерії в Москві
    фото з відкритих джерел

    Нігерія заступилася за Росію

    Купувати російські товари за рублі зголосилася держава Західної Африки – Нігерія. Попередню згоду дав посол Нігерії в Москві Абдуллахі Шеху, пише російське видання «Фонтанка».

    Дипломат зазначив, що «у будь-якій торговій угоді перевага завжди на боці продавця».

    «Це ж торгівля не за бартером, а за гроші. Отже, це нормально, що Росія встановлює валюту платежу. Це політика Росії, і ніхто не має права її заперечувати», – переконаний посол Нігерії.

    Шеху додав, що Нігерія готова розглянути перехід на розрахунки в національних валютах, якщо таке питання буде підняте.

    Раніше купувати російські товари за рублі попередньо погодилися в Сирії, Туреччині та представники бунтівного руху Ансар Аллах в Ємені (хусіти).

    Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Нігерія #stoprussia
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    Росія знайшла партнера з Африки, який за рублі куплятиме товари