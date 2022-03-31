Росія знайшла партнера з Африки, який за рублі куплятиме товари

Це нормально, що Росія встановлює валюту платежу, вважає посол Нігерії в Москві

Нігерія заступилася за Росію

Купувати російські товари за рублі зголосилася держава Західної Африки – Нігерія. Попередню згоду дав посол Нігерії в Москві Абдуллахі Шеху, пише російське видання «Фонтанка».

Дипломат зазначив, що «у будь-якій торговій угоді перевага завжди на боці продавця».

«Це ж торгівля не за бартером, а за гроші. Отже, це нормально, що Росія встановлює валюту платежу. Це політика Росії, і ніхто не має права її заперечувати», – переконаний посол Нігерії.

Шеху додав, що Нігерія готова розглянути перехід на розрахунки в національних валютах, якщо таке питання буде підняте.

Раніше купувати російські товари за рублі попередньо погодилися в Сирії, Туреччині та представники бунтівного руху Ансар Аллах в Ємені (хусіти).

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.