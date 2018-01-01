Росія звинувачує Білорусь у поставках українського сиру

Білорусь може завозити до РФ український сир під виглядом продукції з Македонії, Китаю та Ірану, - заявили у Россільгоспнагляді

До 25% сирів, представлених на ринках Російської Федерації, можуть бути українського походження. Про це повідомила офіційний представник Россільгоспнагляду Юлія Мелано, передають російські ЗМІ. [READ_MORE] За словами Мелано, до Росії щорічно поставляється 150-300 тис. тонн сиру, а значна частина цієї продукції вироблена в Україні,



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Білорусь може завозити до РФ український сир під виглядом продукції з Македонії, Китаю та Ірану, - заявили у Россільгоспнагляді

До 25% сирів, представлених на ринках Російської Федерації, можуть бути українського походження. Про це повідомила офіційний представник Россільгоспнагляду Юлія Мелано, передають російські ЗМІ.

За словами Мелано, до Росії щорічно поставляється 150-300 тис. тонн сиру, а значна частина цієї продукції вироблена в Україні, поставки з якої заборонені з 2016 року. Продукцію до РФ постачає Білорусь під виглядом товарів з Македонії, Ірану і інших країн.

Також повідомляється, що в жовтні 2017 року на кордоні з Білоруссю були зафіксовані партії сирів з Македонії, Китаю, Ірану та Сан-Марино, однак ветеринарні служби цих країн заявили, що не відвантажували продукцію ані до РФ, ані до Білорусі.

«Швидше за все, мова йде про легалізацію українського сиру або білково-жирового продукту через Білорусь (зокрема, через «Белтаможсервис»)», - йдеться у листі керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта заступнику голови Мінекономрозвитку Росії Савві Шипову.

Також повідомляється, що якщо допустити, що обсяг імпорту сирних продуктів в 2017 році залишився на рівні 2016 року, і з урахуванням даних Россільгоспнагляду частка сироподібної продукції, виробленої в Україні, у всій категорії сирів на ринку Росії в 2017 році могла скласти від 15 до 25,5%.

За даними Федеральної митної служби, Білорусь є найбільшим постачальником сиру і сирних продуктів до Росії. За підсумками 11 місяців 2017 року на неї припало більше 84% від всієї ввезеної продукції, або 119,4 млн тонн.