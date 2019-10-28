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    Росіян, які займалися сексом в літаку, оштрафували

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    В Росії подружжя займалося сексом в салоні літака, незважаючи на пасажирів, які сиділи поруч - Росіян, які займалися сексом в літаку, оштрафували
    В Росії подружжя займалося сексом в салоні літака, незважаючи на пасажирів, які сиділи поруч

    Порушників можуть внести до реєстру недобросовісних пасажирів

    41-річного чоловіка і 43-річну жінку, які зайнялися сексом на борту літака авіакомпанії «Росія», оштрафували на тисячу рублів кожного.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом».

    Їх визнали винними в скоєнні «дій розпусного характеру». Також порушники можуть бути внесені до реєстру недобросовісних пасажирів.

    Раніше повідомлялося, що в Росії подружжя займалося сексом в салоні літака, незважаючи на пасажирів, які сиділи поруч. Відео потрапило у соцмережі.

    Стюардеса підійшла до пари, коли жінка потягнулася до ширінки свого чоловіка. Бортпровідниця голосно попросила чоловіка надягти штани і враховувати турбулентність літака.

    «Літак сяде – і ви вийдете звідси. Так, приберіть руку з його члена! Заберіть свій статевий член в труси», – наполягала співробітниця авіакомпанії.

    До слова, пасажирський лайнер «Норд-авіа» 19 жовтня запросив екстрену посадку в російському Красноярську через анонімне повідомлення про бомбу на борту.

    Росія кримінал літак скандал секс
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