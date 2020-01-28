Росіяни обурені: Зеленський звинуватив СРСР в розв'язанні Другої світової війни та Голокості



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Президент України Володимир Зеленський заявив про причетність СРСР до початку Другої світової війни

Під час своєї п’ятихвилинної мови Зеленський згадав про «злочинну змову тоталітарних режимів»

Президент України Володимир Зеленський визнав провину тоталітарного радянського режиму в розв'язанні Другої світової війни та Голокості.

Про це йшлося під спільної заяви президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди після їхньої двосторонньої зустрічі.

Під час своєї п’ятихвилинної промови Зеленський згадав про «злочинну змову тоталітарних режимів» — радянського і нацистського, що призвела до початку Другої світової війни.

«Польща та польський народ першими відчули на собі злочинну змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту», — сказав Зеленський.

Далі український лідер закликав країни разом протистояти агресії, щоб запобігти трагічним подіям в майбутньому.

«Сьогодні всім демократичним державам слід об’єднати свої зусилля. Європа та світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році. Європа та світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якої агресії та вберегти людство від нових страждань», — додав він.

Варто зазначити, що заява Зеленського викликала хвилю обурення в засобах масової інформації Росії та серед російських політиків.

Нагадаємо, під час візиту в Ізраїль президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяхг та звернувся до всіх євреїв з приводу трагедії Голокосту. Глава держави розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.