Росіяни переписують дані біженців з Маріуполя: готуються до «референдуму»

Російські окупанти на блокпостах переписують паспортні дані усіх, хто залишає оточений Маріуполь

Командир українського розвідбату «Володар» розповів, як зумів виїхати із оточеного російськими військами Маріуполя. За його словами, переданими виданням «Настоящєє врємя», йому допомогло те, що окупанти під час на блокпостах не використовують електронні бази даних.

«Це нас і врятувало. Якби ми вийшли, і на блокпостах у цей час була б перевірка за допомогою електронних ґаджетів, за базами, то, звичайно, багато хто був би затриманий – як з боку цивільного населення, так і ті, хто у Маріуполі виконував свій (військовий – ред.) обов'язок», – пояснив розвідник на ім’я Олександр.

Очільник батальйону «Володар» пояснив, навіщо окупанти проводять перепис усіх жителів Маріуполя, яких українська влада евакуює із оточеного міста. За даними розвідки «Володаря», росіяни планують використати ці дані для проведення «референдуму» чи якихось «виборів», які Кремль захоче організувати на тимчасово захоплених територіях.

Тому, зазначив Олександр, усі, хто виїхав з підконтрольної окупантам території, мають якимось чином – в соцмережах чи телеефірі – заявити про те, що паспортні дані у них були взяті під примусом. І що до жодних «референдумів» чи «виборів», які планують проводити окупанти, вони не мають відношення.

На думку командира розвідбату, Росія уже веде підготовку до подібних «референдумів». За його словами, окупанти, розбомбивши населений пункт (один із тих, які розташовані поблизу Маріуполя), хаходять в нього, зганяють людей на збори. На зборах оголошують, що Україна від них начебто відмовилася, потім вмикають електроенергію, газ – подаючи це як «русскій мір прийшов і дав вам усе це».

Усе це рашисти використовують для агітації та проведення антиукраїнських «референдумів».

Нагадаємо, що ще в середині березня стало відомо – російські окупанти планують провести у Херсоні «референдум» про створення так званої Херсонської народної республіки.

Втім, далі чуток справа у рашистів за кілька тижнів не просунулася.