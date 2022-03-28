Російський агресор веде важкі бої, аби захопити порт у Маріуполі – розвідка Британії

В окупантів є проблеми з «постійною нестачею матеріально-технічного забезпечення»

Згідно з даними, Найбільше російські війська завоювали позицій на півдні в районі Маріуполя. Окупанти всіма силами намагаються захопити порт. Про це повідомляє Британська розвідка у Twitter.

Там тривають запеклі бої. Але, попри це, за минулу добу на полі бою істотних змін не відбулося – росіянам не вдалося просунутися та захопити більше територій.

«Росія найбільше завоювала позиції на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої, Росія намагається захопити порт», – йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що в окупантів є проблеми з «постійною нестачею матеріально-технічного забезпечення», а моральний дух серед російських військових на низькому рівні. Тим часом українці ведуть агресивний бій, захищаючи свої території.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.