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    Події в Україні

    Російський агресор веде важкі бої, аби захопити порт у Маріуполі – розвідка Британії

    Російський агресор веде важкі бої, аби захопити порт у Маріуполі – розвідка Британії
    фото: Вікіпедія

    В окупантів є проблеми з «постійною нестачею матеріально-технічного забезпечення»

    Згідно з даними, Найбільше російські війська завоювали позицій на півдні в районі Маріуполя. Окупанти всіма силами намагаються захопити порт. Про це повідомляє Британська розвідка у Twitter.

    Там тривають запеклі бої. Але, попри це, за минулу добу на полі бою істотних змін не відбулося – росіянам не вдалося просунутися та захопити більше територій.

    «Росія найбільше завоювала позиції на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої, Росія намагається захопити порт», – йдеться у повідомленні.

    У розвідці зауважили, що в окупантів є проблеми з «постійною нестачею матеріально-технічного забезпечення», а моральний дух серед російських військових на низькому рівні. Тим часом українці ведуть агресивний бій, захищаючи свої території.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Російський агресор веде важкі бої, аби захопити порт у Маріуполі – розвідка Британії