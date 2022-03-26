У Маріуполі окупант вистрелив в обличчя дитині (відео)
11-річна дівчинка отримала поранення і наразі перебуває в лікарні
У Маріуполі російський окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці. Про це повідомило CNN, кореспондент якого особисто відвідав дитячу поліклініку в Україні. За його словами, неповнолітня постраждала нині ледь може ходити. Відео опублікували в Telegram-спільноті «Київ оперативний».
Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина знаходиться у лікарні та йде на поправку.
Нагадаємо, окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя.
Напередодні ООН отримала супутникові знімки братських могил у Маріуполі.