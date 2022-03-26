У Маріуполі окупант вистрелив в обличчя дитині (відео)

11-річна дівчинка отримала поранення і наразі перебуває в лікарні

У Маріуполі російський окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці. Про це повідомило CNN, кореспондент якого особисто відвідав дитячу поліклініку в Україні. За його словами, неповнолітня постраждала нині ледь може ходити. Відео опублікували в Telegram-спільноті «Київ оперативний».

Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина знаходиться у лікарні та йде на поправку.

Нагадаємо, окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя.

Напередодні ООН отримала супутникові знімки братських могил у Маріуполі.

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