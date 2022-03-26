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    Події в Україні

    У Маріуполі окупант вистрелив в обличчя дитині (відео)

    Рашисти розстрілюють українських дітей - У Маріуполі окупант вистрелив в обличчя дитині (відео)
    Рашисти розстрілюють українських дітей
    скріншот із відео

    11-річна дівчинка отримала поранення і наразі перебуває в лікарні

    У Маріуполі російський окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці. Про це повідомило CNN, кореспондент якого особисто відвідав дитячу поліклініку в Україні. За його словами, неповнолітня постраждала нині ледь може ходити. Відео опублікували в Telegram-спільноті «Київ оперативний».

    Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина знаходиться у лікарні та йде на поправку.

    Нагадаємо, окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя.

    Напередодні ООН отримала супутникові знімки братських могил у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі окупант вистрелив в обличчя дитині (відео)