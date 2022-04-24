Росіяни влаштували бійку під час роздачі пасхальних яєць (відео)
Скріншот із відео
На Далекому Сході сталася великодня колотнеча через кулічі
Жителі Владивостоку влаштували тисняву через безкоштовні великодні яйця, які роздавали на міській площі. Як видно з відео, розповсюдженого блогером Яном Доброносовим, натовп оточив священнослужителя, тягнув руки до кулічів, а найшвидші примудрялися тягнути крашанки одразу з кошика.
На кадрах видно, як мешканці штовхають одне одного, бажаючи отримати фарбоване яйце. Чоловік у церковних шатах лише встигав роздавати частування і постійно обертався. Деякі городяни самостійно брали яйця з кошика, бо священнослужитель був зайнятий. Судячи з кадрів, бажаючих було багато — вони юрмилися навколо чоловіка, влаштовуючи тисняву.
Це відео, зняте журналістами далекосхідного видання VL.ru, стало вірусним у російськомовних телеграм-каналах. Деякі коментатори згадали мем про млинці з лопати, які роздавали всім охочим на святкуванні Масляниці у Ставрополлі.
Нагадаємо, що до Владивостоку, як і до інших депресивних територій Далекого Сходу окупанти масово депортують мешканців Маріуполя та інших зруйнованих ними українських міст.