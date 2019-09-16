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    Росіянин намагався вивезти з України майже 100 монет (фото)

    • Розсилка
    Росіянин намагався вивезти з України майже 100 монет (фото)
    Фото: dpsu.gov.ua

    Монети, виявлені в машині росіянина на кордоні в Чернігівській області, можуть мати історичну або культурну цінність

    Громадянин Росії 1965 року народження намагався вивезти з України майже 100 монет та авіаційний годинник в автомобілі Nissan. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

    Прикордонники в Чернігівській області зупинили автомобіль для перевірки.

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    «Під час проходження прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Сеньківка» росіянин обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що заборонених предметів, матеріалів та товарів, котрі підлягають декларуванню, він не має. Проте додаткова перевірка показала, що це не так. Адже в сумці, яка була в автівці, знайдено 97 монет, які можуть мати історичну чи культурну цінність», – сказано в повідомленні.

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    Росіянин намагався вивезти з України майже 100 монет (фото)
    Росіянин намагався вивезти з України майже 100 монет (фото)
    Росіянин намагався вивезти з України майже 100 монет (фото)
    Фото: dpsu.gov.ua

    Прикордонники виявили також авіаційний годинник. «Після спрацювування спеціального вимірювального приладу з'ясувалося, що радіаційний фон предмета перевищував норму», – додали в Держприкордонслужбі.

    Монети й годинник вилучили, їх передали для експертиз.

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