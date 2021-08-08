Росіянин заразив коронавірусом відразу 1500 осіб

Covid-19 у Росії і далі активно поширюється

В країні зареєстрували випадок, коли один росіянин заразив відразу 1,5 тис. осіб.

Це максимальний випадок суперпоширення, зафіксований у Росії. Про це заявив глава філії центру «Вектор» Росспоживнагляду в Єкатеринбурзі Олександр Семенов, повідомляє Forbes.

Експерт пояснив, що, за статистикою, один пацієнт із коронавірусною інфекцією при інфікуванні стандартним варіантом коронавірусу заражає від двох до трьох осіб, при дельта-штамі – від п’яти до шести осіб. Суперпоширювач може заразити значно більшу кількість людей.

«Ми всі розуміємо, що коронавірусна інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом, тобто максимально розповсюджується при соціальних контактах. Якщо людина не дотримується дистанції, не одягає маску, то в неї є шанс стати суперпоширювачем і заразити величезну кількість людей», – зазначив Семенов.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 11.

До слова, лікар розповів, як уникнути зараження коронавірусом через очі.

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