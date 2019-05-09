Російська агресія проти України: бойовики накрили вогнем Новозванівку



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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

Станом на 18:00 четверга, 9 травня, російсько-терористичні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ОС.

«Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з гранатометів різних систем – поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик; зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог з озброєння бойових машин піхоти обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.