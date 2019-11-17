У результаті авіаудару Росії по Ідлібу загинули дев’ять мирних жителів



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Також були здійснені авіаудари по іншим населеним пунктам провінції Ідліб

У результаті авіаудару військово-повітряних сил Росії по населених пунктах провінції Ідліб загинули 9 мирних жителів, 10 цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Анадолу» з посиланням на місцеві джерела.

«У результаті ударів, здійснених військово-повітряними силами Росії сьогодні вранці по населеним пунктам Серакіб, де загинуло 4, та Мелладже, де загинуло 5, – загалом 9 цивільних, іще 10 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Також були здійснені авіаудари по іншим населеним пунктам провінції Ідліб, зокрема Урейнібе, Фатіре, Бсакла.

Як повідомлялося, вчора у Сирії недалеко від кордону з Туреччиною було підірвано автомобіль, загинули щонайменше десять осіб. У Міноборони Туреччини заявили про понад 15 поранених, та звинуватили в атаці бойовиків сирійських курдів.