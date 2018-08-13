Російська компанія програла суд з приводу втручання Москви у вибори в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позивачі намагалися довести, що спецпрокурор Мюллер був незаконно призначений керівником розслідування

Суд в окрузі Колумбія відмовив російській компанії Concord Management and Consulting LLC в проханні відсторонити спеціального прокурора Роберта Мюллера від розслідування справи про російське втручання у вибори президента США в 2016 році.

Позивачі намагалися довести, що спецпрокурор Мюллер був незаконно призначений керівником розслідування.

Компанія Concord - одна з трьох юридичних осіб, які разом з 13 російськими фізичними особами були звинувачені Мюллером у впливі на виборчу кампанію 2016 року.

Слідство вважає, що російська сторона намагалася посилити позиції Дональда Трампа, який в підсумку і виграв вибори, та послабити позиції його опонента від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Раніше повідомлялося, що адвокат глави Білого дому Руді Джуліані заявив, що юридична команда президента Трампа надала офіційну відповідь спецпрокурору Роберту Мюллеру щодо готовності проведення інтерв'ю з президентом.

Нагадаємо, 1 серпня президент США у Twitter закликав генерального прокурора Джеффа Сешнза зупинити розслідування ймовірного російського втручання у президентські вибори 2016 року.

Крім того, він звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів.

Раніше Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року. Трамп, зокрема, вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером.

Також Трамп заявляв, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії