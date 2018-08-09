Трамп готовий свідчити перед спецпрокурором Мюллером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Адвокат Трампа не назвав дати можливої зустрічі, однак дав зрозуміти, що вона має відбутися ближчим часом

Адвокат глави Білого дому Руді Джуліані заявив, що юридична команда президента Трампа надала офіційну відповідь спецпрокурору Роберту Мюллеру щодо готовності проведення інтерв'ю з президентом.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«Ми дали йому (спецпрокурору Мюллеру – ред.) відповідь зараз. Очевидно, йому знадобиться кілька днів на розгляд, але ми повинні це вирішити», - заявив Джуліані.

Він не назвав дати можливої зустрічі, однак дав зрозуміти, що вона має відбутися ближчим часом, оскільки в Білому домі не хочуть, щоб це затягувалося до виборів у листопаді.

«Це має бути завершено до 1 вересня», - сказав Джуліані.

Нагадаємо,1 серпня президент США у Twitter закликав генерального прокурора Джеффа Сешнза зупинити розслідування ймовірного російського втручання у президентські вибори 2016 року.

Крім того, він звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів.

Раніше Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року. Трамп, зокрема, вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером.

Також Трамп заявляв, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії